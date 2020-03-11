Под руководством главы Дагестана обсудили вопросы электроснабжения

10 марта на еженедельном рабочем совещании Владимиру Васильеву доложили о ситуации с электроснабжением в прошедшие праздники. Заместитель Председателя регионального Правительства Владимир Лемешко сообщил о перебоях в электроснабжении в непогоду, когда ветер, достигший 25 м/с, с 6 по 9 марта стал причиной отключения света.

Глава напомнил о вопросе привлечения добровольцев без специальных навыков для решения мелких проблем на местах и поинтересовался проводимой муниципалитетами в этом направлении работе. На что вице-премьер ответил, что ДСК получила образовательную лицензию для аттестации монтеров и подбор внештатного персонала на местах осуществляется совместно с Правительством.

Васильев, удостоверившись об отсутствии ЧП, дал положительную оценку проведенной работе и указал на необходимость еженедельно сообщать о ситуации. Он отметил как основную задачу уменьшение времени на устранение нарушений.

Глава региона рассказал о инвестпроекте, по которому можно ставить мини-батареи и нет необходимости устанавливать линии электропередач, что позволит сэкономить при обеспечении электричеством малые населенные пункты. Васильев предложил рассмотреть этот вопрос.