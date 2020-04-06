Под руководством Артёма Здунова состоялось очередное заседание Оперативного штаба

5 апреля Артем Здунов провел заседание Оперативного штаба в режиме ВКС. Главной темой совещания стало обеспечение стабильности в социально-экономической сфере региона.

Артем Здунов подчеркнул, что в рамках мероприятия планируется обсуждение проекта распоряжения Правительства по определению тех учреждений, которые будут продолжать свою трудовую деятельность в полной мере.

Также информационному штабу поручено информировать бизнес-сообщество республики о федеральных программах поддержки предпринимательства.

Батыр Эмеев, замминистра промышленности и энергетики республики, озвучил объемы поступающих в республику индивидуальных средств защиты.

Артем Здунов отметил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предполагается личная ответственность руководителей учреждений.