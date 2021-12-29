Под руководством Александра Новака обсудили ситуацию в ТЭК Дагестана

Александр Новак провёл совещание по вопросу функционирования топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан. Вице-премьер РФ провёл межведомственное совещание в режиме ВКС, в рамках которого подчеркнул, что решение вопросов ТЭК Дагестана является для Правительства России приоритетным проектом. С основным докладом по ситуации в отрасли выступил врио вице-премьера РД Манвел Мажонц. По его словам, в сфере электроснабжения в рамках Программы по подготовке оборудования филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — Дагэнерго к осенне-зимнему периоду 2021-2022 выполнены работы на общую сумму триста семьдесят девять миллионов рублей. Касательно газовой сферы, здесь реализуются мероприятия в рамках Программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа на 2021-2025 годы, реализуемые ПАО «Газпром». По словам Манвела Мажонца, в газовом секторе региона и сфере электроснабжения существуют схожие проблемы, которые заключаются в износе коммуникаций и нехватке мощностей. Кроме того, Манвел Мажонц рассказал о положении дел в каждой из отраслей сферы. Подводя итоги совещания, участники обсудили дальнейшее сотрудничество в целях эффективного решения существующих проблем.

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