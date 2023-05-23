Под председательством Сергея Меликова состоялось заседание Республиканской призывной комиссии

22 мая глава Дагестана провёл совместное заседание Республиканской призывной комиссии и рабочей группы, ответственной за организацию отбора на контрактную службу.

С докладом о ходе весенней призывной кампании выступил Дайтбег Мустафаев. Военный комиссар республики отметил, что призыв на срочную службу в Дагестане идёт в штатном режиме, согласно установленному графику.

Лучшие результаты демонстрируют Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Кумторкалинский район, Хивский и Агульский районы и т.д..

Глава республики поблагодарил военные комиссариаты и руководство муниципалитетов за качественно организованную работу. В целом в рамках весенней призывной кампании-2023 планируется призвать около четырёх тысяч человек.

В рамках совещания были обсуждены меры усиления взаимодействия между заинтересованными ведомствами в части актуализации списка лиц, подлежащих военному призыву.