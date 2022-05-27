Общество

Почти восемьдесят тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства

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Почти восемьдесят тысяч жителей Дагестана приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств. Данные объекты будут благоустроены в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Для благоустройства в 2023 году планируется отобрать двадцать пять общественных пространств из 72 территорий. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Артура Сулейманова, участникам голосования через время будет направляться запрос от федеральных органов о том, удовлетворены ли они качеством благоустройства территории.

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