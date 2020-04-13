Экономика

Почти три тысячи га садов и виноградников высадят в республике

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В текущем году в республике будет высажено чуть менее трех тысяч плодово-ягодных насаждений, в числе которых не только сады, но и виноградники.

Владимир Васильев отметил, что садовые культуры будут высажены на территории равной 1400 га, и на такой же площади будут высажены виноградники. Дополнительно, в республике проводится высадка яровых культур.

В реализации данных мероприятий задействовано свыше полутора тысяч единиц техники. Эти работы уже проведены на сорок процентов. Всего же планируется высадить двести двадцать пять тысяч яровых растений.

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