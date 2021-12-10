Общество

Почта России подготовила к столетию ДАССР погашенные специальным штемпелем почтовые блоки

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Врио первого заместителя Председателя Правительства Нюсрет Омаров принял участие в церемонии спецгашения почтового блока и конверта, посвященных 100-летию ДАССР.

Директор Управления федеральной почтовой связи Дагестана Ангелина Акбулатова отметила, что конверты с почтовыми блоками, погашенные специально изготовленным штемпелем, имеют, прежде всего, филателическую ценность. Они станут прекрасным украшением коллекций и памятным сувениром.

Всего выпущено 1000 почтовых блоков. В ближайшее время их можно будет приобрести в почтовом отделении.

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