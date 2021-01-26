Почему в Агульском районе мало больных коронавирусом?

В Агульском районе наблюдается относительно спокойная ситуация с распространением коронавируса. Об этом главе района Закиру Каидову докладывают на еженедельных совещаниях представители Агульской ЦРБ. Вопрос, связанный с вирусом, является приоритетным и находится на постоянном контроле у главы муниципалитета.

О состоянии дел в районе с нарушениями правил безопасности, установленных региональным Роспотребнадзором, Закиру Каидову на каждой неделе докладывают сотрудники правоохранительных органов. Они патрулируют улицы и следят за ношением масок в общественных местах. Правоохранители также отмечают ситуацию как спокойную.

Положительную роль в сдерживании распространения коронавируса играет и тот факт, что Агульский район является отдаленным высокогорным районом, в который не каждый турист осмелится приехать. Нет налаженных маршрутов из района в другие муниципалитеты.

Кроме того, специалисты администрации проводят постоянно разъяснительную работу среди населения во избежание увеличения числа заболевших и раздают маски.