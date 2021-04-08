Победы придут с опытом

Сегодня, 8 апреля, на открытом Межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей 2008-2009 гг.р. «Вершины Кавказа», прошедшем в городе Махачкале в школе им.М.Джафарова, воспитанник агульской школы дзюдо Абубакр Баджаев в весовой категории до 46 кг, проведя 6 схваток и проиграв за выход в полуфинал, завоевал для агульской школы дзюдо бронзовую медаль. Среди 64 соперников в своей весовой категории показал достойный результат.

На турнире были представлены спортсмены из Чеченской Республики, Астраханской области, Кабардино-Балкарии и других регионов.

«Это первый турнир, на котором Абубакр борется в весовой категории до 46 кг, раньше он выступал в категории до 42 кг. Проиграл спортсмену из Махачкалы. После, проведя еще 2 схватки, завоевал 3 место. Допустил ошибки, которых не должно было быть. Попробуем показать свои силы на предстоящем республиканском турнире, который пройдет 10 апреля среди дагестанских команд», — сообщил отец и тренер Магомед Баджаев.

Надеемся, что громкие победы у Абубакра Баджаева и других наших спортсменов еще впереди и верим, что наши дзюдоисты смогут не раз подняться на высшие ступени пьедестала различного уровня турниров. Пусть такие результаты вдохновляют наших спортсменов для достижения более высоких целей.

Камиль Мирзоев