Победителям Всероссийского конкурса «Семья года 2022» из Хасавюртовского района вручили диплом

В учреждении соцзащиты Минтруда Дагестана по Хасавюртовскому району в торжественной обстановке вручили диплом победителя Всероссийского конкурса «Семья года 2022». Отметим, что семья Абдуллаевых, проживающая в с. Петроковское Хасавюртовского района, стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2022» в номинации «Сельская семья».

Глава семейства Карим Абдулаев работает директором школы «Петраковская СОШ», а супруга Мадина Абдулаева преподает историю Дагестана в этом же образовательном учреждении.

Директор ГКУ РД УСЗН в МО «Хасавюртовский район» Юсуп Алиев встретился с семьей – победителем и вручил почетную книгу и диплом.

Отметим, что в номинации «Сельская семья» приняли участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

Цель Всероссийского конкурса «Семья года» – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни и ценностей семьи. Участвуют в нем семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи, а детям прививаются общечеловеческие ценности.