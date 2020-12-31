Победители образовательных конкурсов посидели с Сергеем Меликовым за чашечкой чая

30 декабря финалисты «Большой перемены», «Педагогического дебюта — 2020» и Всероссийского конкурса сочинений встретились с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым в неформальной обстановке. Руководитель республики поздравил победителей с достижениями и наступающим Новым 2021 годом. Кроме того были затронуты и важные темы, например, пути развития родного Дагестана. Причём обсуждение было основано на проектах и идеях детей-финалистов разных конкурсов. Сергей Меликов затронул проект и идею каждого конкурсанта по отдельности, выслушал их видение того, как все это внедрить в жизнь.

Также Главой Дагестана была выражена особая благодарность победителям-педагогам, которые имеют свое видение, разрабатывают свою методику.

В завершение встречи Сергеем Меликовым были вручены Благодарственные письма, Благодарности и праздничные подарки.