Победителей и призеров онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им — 2020» наградили в Дагестане

«Изучи Интернет-управляй им» — образовательный проект, инициированный компанией «Ростелеком» и Координационным центром национальных доменов RU/. РФ с целью формирования умения безопасного пользования цифровыми услугами. Проект запущен в 2012 году, а в 2020 году состоялся онлайн-чемпионат, в котором приняли участие свыше двадцати одной тысячи школьников. По итогам онлайн-чемпионата первое и третье место заняли учащиеся дагестанского республиканского лицея-интерната для одаренных детей. Директор Дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов вручил победителям и призерам чемпионата бесплатные сертификаты на пользование образовательным сервисом «Ростелеком Лицей».

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