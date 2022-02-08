Победа в этой борьбе зависит от нас

Несколько лет длится борьба человечества с коронавирусом. Не так давно мир переболел штаммом «дельта». Теперь на очереди «омикрон». Этот вирус называют более заразным, чем его предшественник. Однако, как заявляют учёные, мутации вируса привели к изменению его воздействия на организм. Омикрон не вызывает тяжёлую болезнь лёгких, когда их поверхность напоминает гладкое стекло, вызывая кислородное голодание. По этой причине болезнь переносится легче. Но это не значит, что нужно расслабиться. В отместку за это омикрон поражает детей.

Поэтому требования Роспотребнадзора всё ещё актуальны. К пандемии теперь подготовились, создав вакцину и для детей. Вакцинироваться могут подростки от 12 до 17 лет с согласия родителей. По заявлению руководителя Минздрава РФ Мурашко, более 40 тысяч детей уже вакцинированы.

По-прежнему необходимо заботиться о старшем поколении, ведь они всё ещё рискуют здоровьем. Переболевший не освобождается от последствий. Некоторое время организм будет давать сбой.

Для выработки иммунитета необходимо выбрать: пройти иммунизацию, либо переболеть. Первый способ куда безопаснее для защиты здоровья ваших близких.

В Агульском районе показатель по вакцинации составляет более 63%. Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов на последнем еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова установил планку в 70%, которую необходимо достигнуть в ближайшее время. Пристальное внимание к пандемии со стороны руководства района и усиленная работа надлежащих органов вкупе со следованием установленным антиковидным предписаниям со стороны народа создаст больше шансов человечеству выйти из битвы с вирусом победителем.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»