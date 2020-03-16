По проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму более 9 млн рублей

15 марта в МР «Гумбетовский район состоялась сессия Собрания депутатов муниципалитета. Здесь с основным докладом выступил глава районной администрации Хаджимурад Магомедов, который затронул все сферы жизни района и реализацию в муниципалитете федеральных и республиканских программ.

Так по программе «КГС» в 2019 году было реконструировано два объекта на сумму, превышающую три миллиона двести тысяч рублей, еще два объекта планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

По программе «Мои Дагестан – мои дороги» были проведены ремонтные мероприятия на сумму более полутора миллиона рублей, в 2020 году для реализации данной программы заложены средства — более семи с половиной миллионов рублей.

Также на территории муниципалитета активно реализуются проекты в сфере образования и медицины.

Для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией в районе установлено пятнадцать трансформаторов на сумму тридцать два миллиона рублей.

Что касается питьевой воды, то в текущем году для подвода качественной воды жителям муниципалитета заложены средства в размере ста восьмидесяти шести миллионов рублей.

Активно проводятся мероприятия по газификации сел района.

Хаджимурад Магомедов поблагодарил Владимира Васильева за содействие в развитии муниципалитета и реализацию в районе программ развития.