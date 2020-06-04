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В центре села Тпиг Агульского района ремонтируется участок дороги

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Реконструкция мостов, ремонт дорог, благоустройство родного края является делом чести и долгом каждого жителя.

Как говорят, жизнь дана на добрые дела, а что может быть лучше, чем улучшение своей территории. Если бы дороги умели говорить, то сколько интересного они бы нам рассказали.

Вот и этот, казалось бы, небольшой участок дороги в центре села Тпиг (ФуручIаликк) лестница и деревянный мост через ручей, связывающий две части села, давно нуждались в реставрации и в ремонте. Сотни людей со всего района проходит этот пешеходный участок дороги ежедневно. Это любимая дорога пешеходов. Тут и идти недолго, и дорога непыльная. А у детей сколько эмоций и радости, когда прыгают по ступенькам и считают их.

И нет, наверное, человека в районе, который не прошел бы этот участок дороги. В скором времени лестница и мост будут отремонтированы и люди снова зашагают по любимой дороге.

Луиза Гусукаева

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