По проекту «Мой Дагестан — мои дороги» в Хасавюрте в 2021 году отремонтируют 22 улицы

В текущем году планируется отремонтировать улицы в Хасавюрте по проекту «Мой Дагестан — мои дороги». Всего улиц, подлежащих ремонту, двадцать две, их общая протяжённость составляет более четырнадцати километров.

На проведение ремонтных работ направлены финансовые средства с размере 222,6 млн рублей.

Для сравнения, в 2020 году в Хасавюрте преобразили восемнадцать улиц, а это пятнадцать километров. На эти цели было потрачено 208, 5 млн рублей.

Всего в республике в рамках данного проекта в 2021 году отремонтируют четыреста улиц, чья протяжённость составляет 270 км.