По пр. Казбекова Махачкалы демонтировано незаконно возведенное строение

В Махачкале по пр. Казбекова, 268 был демонтирован незаконно возведённый объект. Решение о сносе было принято городской комиссией, предварительно в отношении незаконной постройки вносились акты прокурорского реагирования. О проведении демонтажа было проинформировано Правительство РД, Министерство имущества Республики Дагестан. Данный земельный участок включен в правила землепользования и застройки города Махачкалы, как территория которая подлежит комплексному развитию.

Кроме того, материалы собраны по 19 объектам, которые имеют признаки ИСЖ и переданы в Кировский районный суд.