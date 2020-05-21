По поручению Главы Дагестана на празднование Ураза-байрама в этом году выделено два дня 25 и 26 мая 2020 года

Соответствующее постановление Правительства РД подписал 20 мая 2020 года премьер-министр региона Артём Здунов. «В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: Считать 25 (понедельник) и 26 (вторник) 2020 года нерабочими праздничными днями», — говорится в тексте документа.

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