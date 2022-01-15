По мнению Сергея Меликова, здоровье людей в приоритете

В Дагестане вновь обостряется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости коронавирусом. Ввиду чего Сергей Меликов провел совещание, где принял участие и муфтий республики Ахмад-Хаджи Абдулаев.

На совещании Сергей Меликов отметил, что тенденция на снижение заболеваемости уже не наблюдается, напротив, выявлен рост заболеваемости. Это характерно не только для Дагестана, но и для всего мира.

Сергей Меликов обратил внимание, что население часто безответственно относится к ограничительным мерам, а также забывает уже «весну 2020», когда все большим трудом была предотвращена «трагедия». По его словам, сейчас мы вновь можем столкнуться с таким же или хуже исходом. В случае несоблюдения ограничительных мер и роста заболеваемости есть вероятность перехода на дистанционное обучение и введение локдауна. Чтобы этого не допустить, уже сегодня должны быть введены новые меры.

Николай Павлов отметил, что распространение нового штамма «омикрон» происходит значительно быстрее, инкубационный период практически отсутствует, а заражаются заболеванием часто и дети в возрасте 5-11 лет.