ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 34%

Крупнейший производитель коньячной продукции в России АО «Кизлярский коньячный завод» объявил итоги 9 месяцев 2021 года.

В этом году ККЗ подписал дистрибьюторский договор с немецкой компанией Waldemar Behn и уже в его рамках отправили первую партию продукции в Германию.

Кроме того, завод занимается расширением ассортимента, так в этом году выпустил коньяк трехлетний «Кизляр» (медиум). Уже реализовано 30 тысяч дал. Кроме того, запущена дополнительная линейка коньяков «Легенда гор».

По итогам 2020 года завод продал 533 099 дал продукции.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. Уникальность предприятия в том, что он осуществляет полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно предприятие перерабатывает более 42 тыс. тонн винограда, который закупает в Дагестане, в Чечне и Ставропольском крае.

В феврале 2018 года ФГУП «Кизлярский коньячный завод» было преобразовано в АО «ККЗ». Все 100% его акций находятся в федеральной собственности.