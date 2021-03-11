По итогам 2020 года, подведенным в Минкульте РД, Агульский район оказался в числе лучших

На ежегодном итоговом заседании коллегии Министерства культуры РД, которое прошло 10 марта текущего года, подвели итоги деятельности организаций культуры за прошедший 2020 год и обсудили задачи на ближайшее будущее. В заседании приняли участие руководители подведомственных учреждений и муниципальных органов управления культуры.

От Агульского района на данном мероприятии участвовала исполняющая обязанности начальника отдела социальной политики и муниципальных услуг в сфере культуры, спорта, молодежной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район» Румина Омарова.

Говоря о проделанной за прошедший год работе по программе «Культурная среда» и напоминая о её основной цели — улучшении инфраструктуры культуры на местах, министр культуры РД Зарема Бутаева отметила продуктивную деятельность глав администраций Агульского, Хивского и Табасаранского районов и поблагодарила их за особое внимание к культурной жизни муниципалитетов и посильное участие в ней.

Бутаева обозначила создание культурных центров со значимым контентом в городах и сёлах, как одну из наиболее важных задач Минкультуры. В этом плане замечательный пример, по словам министра, продемонстрировали именно руководители вышеназванных административных единиц, приложив достаточно усилий и средств для восстановления находящихся на их территории очагов культуры, пребывавших годами в плачевном состоянии.

Напомним, что в начале февраля этого года министр культуры РД Зарема Бутаева посетила МО «Агульский район», где совместно с главой муниципалитета Закиром Каидовым приняла участие в торжественном открытии КДЦ в с. Хутхул после капитального ремонта, а затем посетила другие культурные объекты района.

Министр, не скрывая радости по случаю завершения ремонтных работ, проводимых в рамках муниципальной программы, подчеркнула важность этих преобразований и поблагодарила тех, кто непосредственно к этому причастен. Во время визита Благодарности министра культуры Республики Дагестан за вклад в развитие многонациональной культуры РД и многолетнюю плодотворную работу получили работники культуры Агульского района.

Хасбулат Гамзатов