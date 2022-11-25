Образование

Площадкой для проведения масштабного реалити-шоу «Игры разума» станет ДГУ

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25 ноября на базе Дагестанского государственного университета стартовал мультиформатный марафон для представителей студенческих СМИ «Игры разума» на тему «Восстановление исторической правды». В форуме примут участие более полутора тысяч студентов со всей страны. На протяжении трёх дней участники будут попадать в разные неожиданные обстоятельства, а вся программа мероприятия будет транслироваться в режиме реального времени.

По словам ректора ДГУ Муртазали Рабаданова, мероприятие призвано не только обучить молодёжь информационной грамотности, но и показать всей России республику в позитивном ключе.

Марафон завершится 27 ноября.

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