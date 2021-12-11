Планируется расширить сферу применения QR-кода

Сертификат об антиковидной вакцинации удостоверяет тот факт, что человек прошел процедуру прививания. На сегодняшний день вакцинация является процедурой, которая позволит сберечь свое здоровье в период пандемии COVID-19.

«Сертификат подтверждает факт выполнения иммунизации против новой коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки или заполнялся сертификат» — сказано в документе.

Сертификат хранится у граждан и предъявляется медицинским работникам в случае необходимости продолжения иммунизации. Сведения об иммунизации вносятся в документ в соответствии с данными официальных форм медицинского учета системы здравоохранения РФ, а также доступны в «Электронной медицинской карте».

Вышеизложенная информация приведена в самом сертификате о вакцинации для обеспечения информационного освещения граждан. В случае возникновения дополнительных вопросов они могут обратиться на портал Госуслуг, где в интерактивном режиме в формате «вопрос-ответ», можно получить всю необходимую информацию, в том числе о месте проведения вакцинации, дате, препарате и т.д.

Все это призвано обеспечить информированность населения по вопросам антиковидной вакцинации. Одним из актуальных направлений здесь является спектр применения QR-кодов.

Уже сегодня данный код является необходимостью при посещении театров, концертных мероприятий. В 2022 году планируется расширить сферу применения QR-кодов, сделав их предъявление обязательным при посещении большинства общественных мест и возможно даже на транспорте. При отсутствии сертификата о вакцинации, и как следствие QR-кода, многие граждане будут лишены этой возможности.

Таким образом, своевременное прохождение антиковидной вакцинации позволит каждому защититься от коронавируса, получить сертификат и обеспечить себе беспрепятственное посещение мест массового скопления людей, обезопасив себя и окружающих вас граждан.