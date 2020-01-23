Планируется построить новый водопровод в городе Дербент

На днях состоялась встреча главы города Дербент Хизри Абакарова с проектировщиком нового водопровода «Кайтаг-Дербент», «Югпроектстрой» Низами Курбановым. Глава города ознакомился с будущей планировкой водовода.

Ранее к существующему водопроводу, проходящему через город Дагогни и села Дербентского района, несанкционированно подключились местные жители, тем самым затруднив поступление воды к горожанам. Руководство города неоднократно обращалось к дербентской водоснабжающей организации, но в итоге не было предпринято никаких мер.

Строительство нового водопровода, по которому в город будут доводить двадцать тысяч кубов в течение суток, решит проблему поступления воды к горожанам в полном объеме. Руководитель проекта отметил, что ровно наполовину работы по проектированию завершились, и к реализации этих работ уже готовы приступить в текущем году.