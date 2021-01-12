План праздничных мероприятий к столетию ДАССР утвердили в Минобрнауки РД

На протяжении всего 2021 года в общеобразовательных учреждениях республики будут проводиться мероприятия в честь юбилея ДАССР. Министерство республики Дагестан уже утвердило план праздничных мероприятий. В их числе проведение тотального диктанта «Образование ДАССР», который намечен на 14 и 21 января. В данном мероприятий примут участие до полумиллиона дагестанских школьников и студентов. По словам врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, мероприятия, посвященные празднованию столетнего юбилея ДАССР, необходимы для повышения духовной и нравственной культуры молодёжи.

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