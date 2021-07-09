Питьевая вода должна быть фильтрованной или кипяченной

В эти дни Махачкала вошла в новостные хроники благодаря рекам, текущим по ее улицам. Самый большой город Дагестана тонул в воде после продолжительных дождей. Такое положение вещей нередко становится причиной попадания сточных вод в питьевую воду. То в одном, то в другом населенном пункте республики нередко вспыхивают очаги кишечной инфекции. В связи с этим важно заблаговременно позаботиться о состоянии своего здоровья и подумать о том, какую воду мы пьем. Часто легкомысленное отношение к своему здоровью и к качеству воды приводит к больничной койке и взрослых, и детей. Очень важно пить фильтрованную или кипяченную воду, чтобы уберечь себя и близких от тяжелых последствий употребления некачественной воды.

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