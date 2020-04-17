Письмо домой

Цитадель души моей земная,
Колыбель моих блаженных грез,
Вдали, под грузом черствых лет сгорая,
Любовь к тебе до сей поры я нёс.
Грели мысли о тебе мой разум–
Нежил сердце всякий малый миг.
О Родина, душой остыв, ни разу
Чужбину не певал, тебя забыв.
В туманах вечных оседевшиe горы
И дороги, что ведут к тебе, –
Светлый дар (единственно который),
В видениях оставленный судьбе;
Ручейков серебряных сиянье
И просторов майских пестрота,
И осени прелестной увяданье,
Задумчивости полное всегда –
Быть может, то не сгасшее былое —
Не меркнул луч надежды никогда.
Не выбор отдалил меня сердечный,
Не прихоть жалкая и не нужда;
И не из принципов моих извечных
Чужого господином быть труда, –
Нет…виной язвительного зла –
Чернота услужников наместных,
Чьей подлости не выдали глаза,
Чьё бытие останется нелестным.
Неправо заточенный на свободе,
Как речная живь в глухом пруду,
Ответ искал в холодном небосводе:
В милый край вернуться ли смогу?
Тянулись в томном разлученье годы,
Сердце в жухлый обращая плод;
Я – жертва старой и суровой моды,
Уморившей веру на оплот…
Как часто неразгаданное море
Крылами бьёт огульно корабли,
Кого-то прочь гоняя в диком споре,
Иных влекая к тайнам глубины.
Так жизнь моя, исполненная света:
Любовью, чувством долга и вины, –
С теми, песня чья лишь эгом спета,
Судьбой единой были сожжены.
Лишь чудо… Я так желаю чуда –
На крылья верные огарку дней…
Через лазурь и тьму лететь покуда,
Не станет близким светлый эмпирей.
(Лишенным Родины, виноватым без вины «кулакам» посвящается)
Хасбулат Гамзатов