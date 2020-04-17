Письмо домой

Цитадель души моей земная,

Колыбель моих блаженных грез,

Вдали, под грузом черствых лет сгорая,

Любовь к тебе до сей поры я нёс.

Грели мысли о тебе мой разум–

Нежил сердце всякий малый миг.

О Родина, душой остыв, ни разу

Чужбину не певал, тебя забыв.

В туманах вечных оседевшиe горы

И дороги, что ведут к тебе, –

Светлый дар (единственно который),

В видениях оставленный судьбе;

Ручейков серебряных сиянье

И просторов майских пестрота,

И осени прелестной увяданье,

Задумчивости полное всегда –

Быть может, то не сгасшее былое —

Не меркнул луч надежды никогда.

Не выбор отдалил меня сердечный,

Не прихоть жалкая и не нужда;

И не из принципов моих извечных

Чужого господином быть труда, –

Нет…виной язвительного зла –

Чернота услужников наместных,

Чьей подлости не выдали глаза,

Чьё бытие останется нелестным.

Неправо заточенный на свободе,

Как речная живь в глухом пруду,

Ответ искал в холодном небосводе:

В милый край вернуться ли смогу?

Тянулись в томном разлученье годы,

Сердце в жухлый обращая плод;

Я – жертва старой и суровой моды,

Уморившей веру на оплот…

Как часто неразгаданное море

Крылами бьёт огульно корабли,

Кого-то прочь гоняя в диком споре,

Иных влекая к тайнам глубины.

Так жизнь моя, исполненная света:

Любовью, чувством долга и вины, –

С теми, песня чья лишь эгом спета,

Судьбой единой были сожжены.

Лишь чудо… Я так желаю чуда –

На крылья верные огарку дней…

Через лазурь и тьму лететь покуда,

Не станет близким светлый эмпирей.

(Лишенным Родины, виноватым без вины «кулакам» посвящается)

Хасбулат Гамзатов