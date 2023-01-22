Письмо девятилетнего Магомеда Адусова дошло до зоны СВО

Письмо девятилетнего Магомеда Адусова из села Мехельта Гумбетовского района дошло до зоны СВО. Боец спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины поблагодарил Адусова за письмо.

Напомним, что мальчик отдал деньги из копилки для приобретения медикаментов защитникам Отечества. Участники специальной военной операции создали стенды из писем детей.

Гуманитарный груз на территорию СВО в шестой раз доставил председатель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство», участник Афганской войны, заслуженный наставник молодёжи РД Магомедрасул Сулейманов.

Источник: https://t.me/Gumbet05/4094