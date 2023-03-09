Певица Кристина передаст гонорар от сольного концерта в фонд «Все вместе»

Известная дагестанская артистка Кристина передаст весь свой гонорар от сольного концерта, посвященного 8 марта, в фонд «Все вместе».

Об этом она сообщила своим поклонникам в ходе выступления.

«Спасибо всем, кто пришел на концерт! Вместе с вами мы поможем ребятам, находящимся сегодня на передовой, и поддержим семьи тех, кто отдал жизнь, защищая нашу с вами безопасность. Они там бьются за то, чтобы на нашей прекрасной земле был мир, чтобы звучала музыка и детский смех. Все заработанные средства я перечислю в фонд «Все вместе». Пусть наши ребята знают, что мы с ними, поддерживаем, любим их и ждём домой с Победой! Спасибо, друзья, всё это благодаря вам!», – сказала певица.

В ближайшее время Кристина планирует лично отправиться в зону СВО, чтобы поддержать моральный дух бойцов своим творчеством.