Песня рок-группы из Махачкалы трижды победила на Международном конкурсе

Песня «Солдат» рок-группы из Махачкалы «SEVENTH STAGE» заняла в этом году сразу три первых места: в Международном конкурсе «Героям Посвящается» в Волгограде песня заняла Гран-при в номинации «Авторская музыкальное произведение: песня о героях прошлых лет»; в Международном грантовом конкурсе искусств «Выше Звёзд» в Москве композиция стала лауреатом первой степени в номинации «Авторская Песня, ансамбль (18+)»; в Республиканском конкурсе композиторов песня стала дипломантом в номинации «Эстрадная музыка».

Группа «SEVENTH STAGE» получила грант Министерства молодежи в сфере патриотического воспитания.

Группа написала песню «Солдат» https://www.youtube.com/watch?v=zUOdZb…e=youtu.be 9 мая прошлого года, в День 75-летия Победы. Она посвящена подвигу безымянного солдата.