Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел заседание штаба по транспортно-логистическим корридорам

В работе заседания приняли участие представители Минтранса, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Россельхознадзора, ОАО «РЖД», ФАС, ФТС и бизнес-сообщества. Главной темой совещания стала текущая обстановка на МТК, а также выполнение мероприятий по развитию и повышению пропускной способности международных транспортных коридоров.

Активно ведутся работы по развитию пунктов пропуска МТК «Север — Юг» и транспортного коридора в восточном направлении. Так в пункте пропуска Верхний Ларс введены 24 полосы на въезд и выезд из страны. Данная мера увеличила пропускную способность пункта на 500 транспортных средств в сутки. Благодаря введению дополнительных полос движения, увеличилась пропускная способность на пунктах пропуска Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя.

По итогам заседания, Белоусов поручил разработать детальный график проводимых строительно-монтажных работ в пунктах пропуска МТК «Север — Юг», а также подготовить план действий по обеспечению готовности транспортной инфраструктуры к открытию пунктов пропуска на границе с Китаем.