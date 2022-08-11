Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» будет представлен для школьников России

Осенью текущего года в 23 субъектах страны будет представлен первый профориентационный сериал для школьников «Билет в будущее». Это полезный и развлекательный контент, который познакомит аудиторию с историей профессионального становления представителей разных поприщ: от инженерного дела до искусства.

По словам Ивана Есина, героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и зажечь профессиональной харизмой. «Сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», — отметил член Общественной палаты РФ.