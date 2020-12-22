Первый Председатель Совнаркома Дагестанской АССР Дж. Коркмасов

20 января 2021 г. исполнится ровно 100 лет со Дня законодательного оформления Дагестана в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Весьма интересна предыстория принятия столь значимого для горских народов этого исторического решения.

Автономия Дагестана, в составе 10 округов, была провозглашена на Чрезвычайном Вседагестанском съезде Советов (13 ноября 1920 года), прошедшего под председательством Джелала Коркмасова.

Юридическое оформление Дагестанской Автономной Социалистической Советской Республики состоялось 20 января 1921 года решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

В своем развитии ДАССР в составе РСФСР прошла два этапа: переходный период от капитализма к социализму (1921-1937 гг.), период социализма (1937- конец 80-х — начало 90-х годов). Ныне Дагестан находится на 3-м этапе, но не в составе РСФСР, а в составе Российской Федерации.

Первый Вседагестанский учредительный съезд Советов, проходивший под председательством Джелала Коркмасова с 1—7 декабря 1921 года, принял Конституцию Дагестанской ССР.

Съезд образовал Совнарком и ЦИК ДАССР. Председателем Совнаркома и Высшего экономического Совета Республики был избран Дж. Коркмасов. С 1924 г. Республика Дагестан, с 1921 г. последовательно отстаивавшая свой Конституционный суверенитет, выделилась из Юго-Восточного Края, преобразовавшегося в Северо-Кавказский, в особое территориальное образование — Республику непосредственно связанной с Центром (ДАССР.).

Схематично всё логично и просто. Но, на самом деле, судьба государственного образования проходила в сложных условиях распада Российской империи, борьбы с контрреволюцией и иностранной интервенцией.

История Дагестана в советский и постсоветский периоды полна великих свершений и побед. Об этом много сказано, ещё больше остаётся в тени, хотя достаточно посмотреть на награды республики, вспомнить имена наших великих земляков как Дж. Коркмасов и их славные дела.