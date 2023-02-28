Первые туристы смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в Дагестане в 2026 году

На формирование необходимой стартовой инфраструктуры потребуется порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан сможет начать принимать туристов в 2026 году.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Прибрежный кластер в Дагестане должен принять первых туристов в 2026 году. На формирование необходимой стартовой инфраструктуры потребуется порядка 10 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства.

Для запуска кластера потребуется участие частного капитала, подчеркнул Назаров, пояснив, что государство создает базу, условия для развития.