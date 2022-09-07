Экономика

Первые грузы из Индии прибыли в порт города Махачкалы

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Первая партия контейнерного груза прибыла из Индии в Махачкалинский торговый порт. Груз весом более 24 тонн из морской гавани будет доставлен в промышленные центры страны.

В пресс-службе порта отмечают, что из Индии доставлен ферросилиций — специальный порошок для производства высокопрочных сплавов, который используется для производства чугуна, углеродистой, нержавеющей и электротехнической стали.

По словам и.о. гендиректора порта Рустама Керимова, грузопоток по международному транспортному коридору «Север — Юг» растёт с каждым днём. Благоприятные перспективы Махачкалинского порта отметил Полномочный Посол Ирана в России Казем Джалали. В рамках поездки в Дагестан, посол рассказал, что Иран готов организовать транспортный коридор через Махачкалу для импорта и экспорта товаров.

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