Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению 23 Российской выставки племенных овец и коз прошло в Дагестане

В четверг, 9 марта, под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Наримана Абдулмуталибова состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Дагестан XXIII Российской выставки племенных овец и коз.

Основные мероприятия выставки пройдут с 16 по 19 мая 2023 года в г. Каспийске на территории стадиона «Анжи Арена».

В регион съедутся животноводы из 23 регионов страны. Выставка будет иметь статус международной, в ней впервые планируют принять участие представители таких государств как: Монголия, Азербайджан и Белоруссия. Организатором выставки выступит Минсельхоз России совместно с Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан.

Открывая работу заседания, Нариман Абдулмуталибов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить созданию дагестанского колорита в каждом подворье, а также организации демонстрации народно-художественных промыслов на территории площадки.

«Участники выставки и гости должны увидеть знаменитое дагестанское гостеприимство. Это очень значимое мероприятие. Впервые за 23 года республике дана возможность продемонстрировать свои успехи не только в области животноводства, но и в других сферах. Мы должны создать положительный имидж Дагестана, так как выставка международная, ожидаем много гостей.