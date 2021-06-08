Экономика

Перерабатывающие предприятия Дагестана готовы к приему плодоовощной продукции

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Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание для обсуждения работы предприятий по переработке плодов и овощей.

Абдулмуслимов отметил, что обеспечение условий для переработки овощей и фруктов является приоритетным направлением в деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Переработчикам напомнили о мерах государственной поддержки, оказываемой отрасли в рамках госпрограмм. Отметили возможность получения господдержки в покупке оборудования для асептического консервирования.

Обсудили также готовность предприятий к сезону переработки овощей, плодов. Предприятия заявили о готовности принимать на переработку абрикосы.

В обсуждении приняли участие представители Минсельхозпрода РД и руководители перерабатывающих предприятий республики.

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