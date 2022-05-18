Россия начинает выигрывать в информационной войне

Время все расставляет на свои места. Третий месяц проведения специальной военной операции в этом плане стал определенным моментом истины, развеявшим целый ряд «легенд, былин и откровенно романтических историй».

Самое главное, чего мы добились за это время и чем можно и нужно по-настоящему гордиться – наступил переломный момент в информационной войне, который обрушил все «песочные замки», так старательно не один месяц выстраиваемые западной и украинской пропагандой. Сегодня всем и каждому понятны цели, которые преследует российская армия на территории Украины, и очевидна преступная, человеконенавистническая суть киевского режима.

Примечательно, что один из последних гвоздей в крышку гроба западной пропагандисткой доктрины, реализуемой на территории Украины, вбили сами украинцы – солдаты, воюющие в составе регулярных воинских подразделений и отрядов территориальной обороны. Их слезливые видеоролики, рассказывающие о наплевательском отношении ко всему происходящему со стороны командного состава, наглядно продемонстрировали реальное положение дел в войсках.

Ну а показания пленных, которые не скрывают того, что получали прямые приказы на убийства мирных граждан, которые в дальнейшем и исполняли, развеивают все иллюзии о том, кто на самом деле повинен в гибели мирного населения и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Сегодня все попытки «слепить из какашки пулю», сделать убийц, мародеров, насильников и военных преступников национальными героями, выглядят более чем убого и уже ни у кого не вызывают никаких эмоций.

«Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – вот так вот пафосно и велеречиво украинская пропаганда прокомментировала факт сдачи в плен недобитков из националистического подразделения «Азов», прячущихся в пропахших мочой катакомбах Азовстали.

Начнем с того, что никакого участия в судьбе этих выродков высшее военное командование Украины не принимало, и сдаваться в плен они начали от безысходности, понимая, что в сложившейся ситуации у них есть два выхода – плен или смерть. Разумеется, учитывая сущность укропатриотов, больше приученных воевать с мирным населением, чем с регулярными подразделениями армии России и ополченцами, их выбор был предсказуем.

К слову, говоря о высшем командовании и его роли в данной ситуации, «защитники» Азовстали, как и подразделения, ранее занимающие территорию Рубежного и целого ряда других населенных пунктов, получили прямой приказ «стоять до последнего». Все логично, официальному Киеву больше выгодна их смерть, так как таким нехитрым способом украинская пропаганда сможет пополнить «пантеон украинских героев» и вдохновить на битву новых болванов, которые еще не осознали преступную суть действующего в стране режима. Да и назвать скоропостижную сдачу в плен разбитых в пух и прах «азовцев» операцией по спасению – это уже перебор.

Как бы ни выкручивались украинские политики и пропагандисты, в их красочных историях о героизме украинских патриотов поставлена большая и жирная точка. Сдавшихся в плен нацистов уже допрашивают следователи, и скоро будут сделаны выводы о роли каждого из них в событиях, погрузивших в ад город Мариуполь.

«Героическая оборона Мариуполя» не подарила истории современной Украины сколь-нибудь красочных эпизодов, рассказывающих о людях, ценой собственной жизни защитивших родную страну. Зато она произвела на свет целую череду сюжетов о бессмысленных убийствах, в том числе и детей, никому не нужных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, то ли ради забавы, то ли для устрашения, изнасилованиях местных жительниц, причем любого возраста, и тотальных грабежах местного населения.

Уже в ближайшие время все эти истории получат подтверждения из уст их непосредственных участников, «главных героев», и будут обнародованы вместе с приговорами, которые скорый, но справедливый суд республик Донбасса вынесет в довольно короткие сроки. И именно в тот момент пропагандистский туман будет развеян, и «герои обороны Мариуполя» останутся «героями» только в зажигательных речах их жен, которые еще вчера размахивали нацистскими флагами и зиговали на камеру, а сегодня рассказывают Папе Римскому о том, что украинцам чужды любые проявления национализма.

И это еще далеко не все. В ближайшее время решится судьба группировки из 15-16 тыс. украинских солдат и наемников, которые в настоящее время находятся в «котле» под Северодонецком и Лисичанском на территории Луганской Народной Республики и занимаются откровенным запугиванием мирного населения и уничтожением гражданской инфраструктуры. Скоро, очень скоро они осознают безысходность той ситуации, в которой оказались по воле своих командиров и по собственной глупости, толкнувшей их на участие в данной авантюре, и последуют примеру своих «побратимов», еще совсем недавно жравших штукатурку со стен Азовстали.

И попав в плен, они тоже начнут рассказывать о «некоторых особенностях ведения войны», которые откровенно практиковались на территории «исконно украинских городов и сел». И именно основываясь на этих показаниях, будет писаться история современной Украины. Настоящая, правдивая история, не имеющая ничего общего с теми баснями, которые так старательно рассказывали всему миру последние восемь лет красноречивые украинские пропагандисты.

Алексей Зотьев