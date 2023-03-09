Перечень дворовых территорий, вошедших в текущем году в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», г. Махачкалы утвержден

Накануне к временно исполняющему обязанности главы города Махачкалы Ризвану Газимагомедову обратились жильцы дома 78 по улице Гагарина с просьбой благоустроть дворовую территорию.

Сегодня на место выехали специалисты городского Управления ЖКХ.

Учитывая тот факт, что перечень дворовых территорий, вошедших в текущем году в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», утвержден и проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, включить дворовую территорию в программу на текущий год не представляется возможным.

Дворовая территория будет включена в программу на 2024-й год.

При составлении проекта благоустройства будут учтены все пожелания жильцов дома.