Пенсионный фонд Дагестана наладил взаимодействие с ЦУР

Отделение Пенсионного фонда РФ по Дагестану подключилось к системе мониторинга «Инцидент Менеджмент». Договоренность об этом достигнута в ходе рабочей встречи управляющего региональным отделением фонда Магомеда Исаева и руководителя ЦУР Дагестана Султана Абдурагимова.

Центр управления регионом с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует в открытых интернет-источниках обращения, вопросы и жалобы граждан и передает их в ответственные организации и ведомства (областные департаменты, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов власти) для оперативного рассмотрения и принятия решений.

С начала 2021 года ЦУР обработал более 28 тысяч обращений жителей республики. Большая часть проблем, озвученных гражданами, касалась работы здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства и социальных гарантий, а также вопросы, связанные с пенсионным законодательством.