Общество

Пенсионеры Дагестана осваивают новые профессии

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Обучение проходит на базе Технического колледжа Р.Н.Ашуралиева по 29 программам Ворлдскиллс. Предпенсионеры могут освоить востребованные компетенции, такие как разработка и дизайн сайтов, информационные кабельные сети, программы для бизнеса, системное администрирование. После окончания обучения выдается документ о присуждении квалификации.

Национальный проект «Демография» направляет средства из федерального бюджета на обучение предпенсионеров по всей стране. В текущем году в этой программе участвуют граждане, чей возраст составляет 50 лет и выше, а также предпенсионеры моложе этого возраста при наличии соответствующего документа, подтверждающего предпенсионный возраст.

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