Педагогические мастерские начали свою деятельность в Махачкале

Форум «Педагогический простор» начал свою работу 24 марта. В рамках форума учителями года будут проведены педагогические мастерские.

В открытии мероприятия приняли участие замминистра образования и науки РД Магомед Абидов, председатель ДРОО «Учитель года» Альбина Аюбова, ректор ДГПУ Нариман Асваров, а также представители педагогического сообщества и сообщества образования республики.

Магомед Абидов отметил, что все мероприятия Года образования призваны «напомнить всему обществу о важности повышения качества образования».