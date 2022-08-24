Педагоги и родительское сообщество общеобразовательных учреждений Кизилюртовского района поблагодарили руководство республики и района

Накануне педагогический коллектив и родительское сообщество Кульзебской школы, Чонтаульской СОШ № 2, а также Стальской гимназии и СОШ №2 выразили искреннюю признательность и благодарность главе Республики Дагестан Сергею Меликову https://t.me/melikov05, главе Кизилюртовского района Рустаму Татарханову, депутатам районного Собрания, начальнику Управления образования Хайбуле Гаджиеву за оказанную помощь в проведении капитального ремонта образовательных учреждений.

«Благодаря вашей поддержке школа стала более уютной, светлой, отвечающей велениям времени. А самое главное — школьная жизнь для наших детей стала более комфортной и безопасной.

Спасибо вам, что приняли непосредственное участие в решении проблем наших образовательных учреждений. Желаем здоровья и счастья, успехов во всем. Пусть ваши силы и все ваши идеи реализуются», — сказали представители педагогического коллектива и родительской общественности.

Напомним, что ремонт в школах Кизилюртовского района осуществлялся в рамках реализации Федеральной программы по капремонту общеобразовательных учреждений, инициированной «Единой Россией», и госпрограммы РД «Развитие образования в Республике Дагестан» в 2022 году.

Во всех четырех общеобразовательных учреждениях обновлены стены и потолки, выполнены все необходимые внутренние работы. Также заменены окна и инженерные системы, отремонтированы пищеблоки, фасады и кровля, восстановлена система автоматической противопожарной сигнализации. Устанавливаются ограждения учебных заведений.

В спортивных залах Кульзебской СОШ и Стальской гимназии выполнен косметический ремонт стен и потолков, завершена замена полов.