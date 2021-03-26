Педагог поделился мнением о вакцинации

Эффективность и безопасность двух отечественных препаратов от коронавируса, получивших сертификацию, обсуждают сегодня повсеместно. При этом перспектива вакцинации одних обнадеживает, а у других вызывает опасения. И главный вопрос у людей один: какая вакцина лучше? В России в декабре началась масштабная вакцинация против коронавируса «Спутником V». Сначала предполагалось, что прививать будут учителей, врачей и соцработников, но в действительности привиться может любой желающий. По поводу вакцины мы пообщались с человеком, который добровольно решил пройти вакцинацию. Это работник образовательного учреждения, педагог Раджаб, 45 лет.

— Расскажите, почему вы решили сделать прививку?

— Я работаю в школе. И, конечно, как педагог я заинтересован в том, чтобы в школе была максимальная безопасность для учеников и для родителей, для самого педагогического коллектива. Безопасность — это выше всего.

— Как отреагировали на ваше решение родственники?

— Наверное, одной из самых личных причин — мои родственники. Мои родители болели: у отца был положительный тест на ковид, болел в легкой форме. Для меня было очень важно, сделав прививку, иметь возможность в любой ситуации помогать им и оказать всяческую поддержку.

— Вы ждете массовую вакцинацию?

— У каждого есть свое какое-то мнение по этому поводу. Я сторонник того, что вакцинироваться нужно всем, и, конечно, жду. 100%-ной гарантии нет. Но считаю, что в жизни ни в чем нельзя быть уверенным на все сто, и этот случай не исключение.