Общество

Педагог из Рича

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Время летит, словно листья по ветру пролетают события, уходят поколения, уступая суровое поле жизни новым поколениям, которым предстоит тот же путь с теми же радостями и испытаниями. Среди нас немного осталось тех, кто был свидетелем или участником основных (громких и страшных) событий середины 20 века, в каждом селе их наберётся не более, чем количество пальцев на руках одного человека.

В этой статье хотелось бы рассказать об одном из немногих ныне живущих представителей уходящей эпохи «чёрно-белого телевидения», «братства народов» и «настоящей сплочённости», об Ибрагимове Ибрагиме Гаджикурбановиче, старожиле селения Рича. Ибрагим Ибрагимов (1938 г.р.) – ветеран труда, награждённый медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина «За доблестный труд», имеет почти сорокалетний стаж работы педагогом, за время которого местная школа, где он и работал, выпустила не один десяток учеников, готовых к взрослой и самостоятельной жизни, в числе других учителей благодаря и ему.

Педагогический путь Ибрагима Гаджикурбановича был заложен сразу же после школы (тогда в селе была семилетка) с поступлением в Дербентское педагогическое училище. После четвертого курса он был призван на срочную службу, служил в артиллерии 4 года. В армии, среди прочих знакомств, у Ибрагима складываются крепкие дружеские отношения с другим срочником, ингушом по национальности, и по его предложению по окончании службы решает продолжить становление в качестве педагога, поступив на факультет педагогики и методики преподавания Чечено-Ингушского государственного института.

В 1963 году, будучи ещё студентом вечернего отделения, он начинает педагогическую деятельность учителем начальных классов в селе Бедюк, а через год — в Ричинской восьмилетней (впоследствии средней общеобразовательной) школе, где преподавал филологические дисциплины вплоть до начала 2000-х годов. В этот же период Ибрагим Ибрагимов по совместительству в течение 11 лет занимал должность военного руководителя при школе и 3 года (в начале 80-х) проработал в администрации сельского поселения Рича председателем сельского совета.

Сейчас Ибрагим Гаджикурбанович со своей супругой проживает в родном селе, получая заслуженную пенсию и помогая по мере возможности в воспитании внуков и их реализации в жизни.

Желаем здоровья и благополучия Ибрагиму Гаджикурбановичу, его близким и всем, кто распоряжается временем, отпущенным им, и силой во благо себе и не только.

Хасбулат Гамазатов

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