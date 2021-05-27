Патриотическое воспитание молодёжи Дагестана обсудили на встрече в Доме дружбы

В рамках проекта «Наши герои», реализуемого в честь 76-летия Победы в ВОВ и 100-летия ДАССР в Доме дружбы 26 мая состоялась встреча с молодёжью ветеранских, патриотических организаций.

Руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов, приветствуя участников встречи, отметил, что по поручению руководства республики патриотическое воспитание молодого поколения должно проводиться на новом уровне.

В соответствии с поручением ведомства предпринимают шаги. Минпечати республики подготовило брошюры о дагестанцах со званием «Герой России». Брошюры будут направлены в учебные заведения Дагестана.

Также перед участниками выступили другие лица, были вручены награды, а также прошла концертная программа.