Патриотический митинг в поддержку курса Президента России прошел в Казбековском районе

18 января в Большом зале Центра культуры с. Дылым состоялся патриотический митинг в поддержку курса Президента Российской Федерации Владимира Путина и специальной военной операции на территории Украины: «Вместе – мы сила!», организованный общественными организациями района: Советом ветеранов, Общественной палатой, Советом старейшин и Молодежным парламентом.

На мероприятие были приглашены находящиеся в отпуске и на лечении участники СВО, главы поселений, руководители и представители учреждений и организаций района, учащиеся школ и другие.

Приветственным словом открыл мероприятие председатель Совета ветеранов Хункарби Магомедхабибов, который отметил роль общественных организаций и учреждений в поддержке военнослужащих Вооружённых Сил РФ.

Источник: https://t.me/kazbek_admin/6528