Панельная дискуссия «Я-патриот» прошла в Центре патриотического воспитания молодежи

На базе Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи прошла панельная дискуссия «Я-патриот», ставшая одним из мероприятий форума общественных сил «Zа Дагестан». На площадке перед участниками форума выступил и.о. директора ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» Рамазан Магомедов.

Спикер рассказал молодежи о планируемых и проходящих в регионе мероприятиях и выступил с презентацией 10 «граней патриотизма». Кроме того, Рамазан Магомедов пообщался с собравшимися и поинтересовался их ответами на вопрос «Что для них патриотизм?».

«Спасибо, что вы нашли время и присоединились к данному мероприятию. Уверен, вы неслучайно выбрали именно патриотическое направление. На мой взгляд оно является одним из основных в движении «Zа Дагестан. Надеюсь, что мы с вами выстроим хорошую, полезную беседу, и будем вместе работать в дальнейшем. Патриотизм сегодня — это гораздо более широкое понятие. Неотъемлемыми его частями стали педагогика, культура, спорт, добровольчество, история, семья, наука», — отметил Магомедов.

Кроме того, он анонсировал план мероприятий до конца 2022 года и рассказал о патриотических организациях, функционирующих в республике.

После участникам форума были продемонстрированы видеоролики с крупных региональных акций. В завершение панельной дискуссии гостям были вручены памятные подарки.

Добавим, что всего на форуме «Zа Дагестан» были представлены 14 направлений. Организатором форума выступило Министерство по делам молодежи РД совместно с министерствами и ведомствами региона.