Пандемия не помеха просвещению: В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финансовой грамотности

В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финграмотности. Эти материалы будут направлены консультантам финансового просвещения. Лекторами выступают представители Отделения-НБ Республика Дагестан, Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан и профессорско-преподавательский состав Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, изменен формат обучения консультантов финансового просвещения. Взаимодействие осуществляется с использованием дистанционных каналов связи.

Всего в течение 2020 года планируется обучить 135 работников администраций сельских муниципальных образований, которые на базе точек финансового просвещения расскажут сельскому населению подробнее о дистанционных финансовых услугах.

Мероприятия выполняются в рамках Плана мероприятий по тиражированию проекта по созданию общедоступных точек финансового просвещения, доступа к дистанционному банковскому обслуживанию в сельских поселениях Республики Дагестан, подписанного Председателем Правительства Республики Дагестан Артемом Здуновым и Управляющим Отделением-НБ Республика Дагестан Владимиром Чернием.

Для реализации данного проекта заключено 41 Соглашение о сотрудничестве между Банком России и администрациями муниципальных районов республики. Из состава работников администраций муниципальных образований для каждой точки определены консультанты финансового просвещения – 135 человек. Кроме того, создан центр подготовки консультантов финансового просвещения на базе ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». Утвержден График учебного процесса по программе обучения.

«Создание точек финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных пунктах позволит повысить финансовую грамотность наиболее уязвимой категории граждан, улучшить доступность информации по финансовому просвещению, а также будет способствовать защите прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эта работа поможет в условиях отсутствия подразделений финансовых организаций на селе, получать гражданам отдельные дистанционные услуги», — прокомментировала

заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Светлана Бацына.

В 2019 году в рамках пилотного проекта на территории отдельно взятого Хунзахского района уже открыто 17 точек финансового просвещения. Проект дал положительный эффект, в связи с чем принято решение о тиражировании проекта на всю республику.