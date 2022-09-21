Памятка по маркерам употребления психоактивных веществ обучающимися в образовательной организации

Зависимость от употребления ПАВ формируется постепенно, часто это не замечают родители и педагоги, поэтому перед нами стоит задача знать, по каким признакам можно определить формирующуюся зависимость и что может спровоцировать развитие пагубной привычки у ребенка.

Причины, которые могут подтолкнуть ребенка к употреблению ПАВ:

— любопытство (хотят все попробовать, узнать новое);

— попытка уйти от того, что беспокоит ребенка, с чем ребенок не может справиться, желание «успокоить» себя, «забыться»;

— желание быть авторитетнее, быть похожим на значимого товарища, может быть, даже личный пример родителей и т. д.;

— бессознательный способ привлечения внимания родителей, ответ на постоянное давление со стороны родителей, неумение справиться с давлением (проще быть «плохим», чем стать «хорошим»);

— безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате — эксперименты от скуки.

Стоит обратить внимание и на факторы риска, способные спровоцировать употребление психоактивных веществ:

— особенности характера ребенка (эмоциональная неустойчивость, импульсивность нестабильность отношений, преобладающие чувства одиночества, пустоты, неприятие и недопонимание социальных норм и ценностей, недостаточный самоконтроль и самодисциплина и т. д.);

— сложная семейная ситуация (неполные семьи, вновь созданные семьи и т.д.);

— склонность к различному ненормативному поведению (агрессивность, воровство, прогулы, аутоагрессивное поведение и т.д.);

— наличие задержки психического и физического развития;

— негативное окружение подростков, групп сверстников с осложненным поведением;

— злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами в семье ребенка. Обращаем внимание на то, что если при изучении этого аспекта обнаружены похожие обстоятельства, то их следует рассматривать в комплексе с причинами, так как наличие только указанных факторов риска не означает наличия у ребенка статуса употреблявшего ПАВ, а говорит о том, что он находится в «группе риска» и что при определенных условиях может быть склонен к их употреблению.

Признаки для определения того, употребляет ли ребенок психоактивные вещества, нужно обратить внимания на физическое состояние и внешний вид ребенка, а именно:

— внешний вид и поведение в той или иной мере напоминают состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при слабом запахе, не соответствующем состоянию;

— незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха, одежды;

— нарушение сна: много спит или перестает спать; спит очень глубоко, огромные сложности с пробуждением;

— изменение двигательной активности: усиленная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);

— периодически много ест или совсем теряет аппетит;

— изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность (размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушенный почерк;

— изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;

— изменения глаз: блеск глаз; сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет; периодическая смена цвета глаз (красные, помутневший белок);

— изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса;

— изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность или же замедленность, невнятность, нечеткость речи.

Настораживающие признаки употребления ПАВ в психологическом состоянии ребенка и его окружении:

— резкие изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно несоответствующие данной ситуации;

— замкнутость в отношениях с родителями, незаинтересованность происходящими в семье событиями;

— проведение свободного времени в

незнакомых компаниях;

— частые «зашифрованные» телефонные разговоры с незнакомыми людьми;

— резкое снижение успеваемости, увеличение количества прогулов занятий;

— потеря интереса к обычным развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям;

— потеря старых друзей, нежелание находить новых;

— постоянно просит денег, не говорит на что;

— долгое отсутствие дома, при этом из дома пропадают вещи;

-изменение речи, появление незнакомых слов, использование сленга;

— избегает раздеваться даже на пляже, постоянно ходит в одежде с длинными рукавами, даже в летнее время;

— стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.;

— появление среди вещей папирос; кусочков фольги; приспособлений, похожих на курительные трубки, только меньших размеров; капель для глаз; шприцы в и других принадлежностей медицинского характера и т.д.